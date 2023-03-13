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В субботу, 11 марта, стейблкоин USDC потерял привязку к американскому доллару – если верить популярнейшему ресурсу Coinmarketcap, посвященному курсам криптовалют, его стоимость опускалась до 88 центов. Причиной тому стало банкротство банка Silicon Valley Bank, в котором компания-эмитент стейблкоина, Circle Internet Financial, держала примерно 3.3 миллиарда долларов обеспечения.
В выходные различного рода аналитики и эксперты высказывали целый спектр мнений – одни полагали, что вероятность крушения USDC достаточно высока из-за возможной паники на рынке, другие же уверяли, что стейблкоин быстро восстановит привязку к доллару. Судя по всему, правы оказались оптимисты – после краткосрочного периода паники токен пошел вверх и вечером 13 марта снова торгуется почти за 1 доллар, а точнее, за 99.7 центов. Тем не менее, вероятность неблагоприятного исхода как для USDC, так и для криптовалютного рынка в целом сохраняется – в США обанкротился уже второй крупный банк, а криптоэкономика связана с традиционной экономикой куда сильнее, чем хотелось бы многим энтузиастам, недолюбливающим привычные финансовые институты из-за чрезмерного контроля над ними государств или по другим причинам.