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Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, посвященные криптовалютам, стейблкоин USD Coin (USDC) потерял привязку к доллару США и торгуется за 91-97 центов. Причина – в банкротстве американского банка Silicon Valley Bank, в котором компания-эмитент стейблкоина, Circle Internet Financial, хранила около 3.3 миллиарда долларов. Если верить заявлениям фирмы, это примерно 25% обеспечения криптовалюты. Впрочем, несмотря на то, что с пятью другими банками-партнерами CIF пока никаких проблем не возникало, многие эксперты полагают, что вероятность паники на рынке и дальнейшего снижения курса USDC сильно выше нуля. Так, криптобиржа Coinbase уже запретила конвертацию стейблкоина в американские доллары до понедельника.
Известно, что CIF пыталась вывести средства из банка 9 марта, но транзакция не прошла, что же касается SVB – он будет передан в управление регулятора. По данным журналистов, 99% вкладов не были застрахованы. Проще говоря, денег всем не хватит, а сколько будут длиться бюрократические процедуры и суды – остается только гадать. Сам SVB использовался многими технологическими стартапами, поэтому его крах может серьезно повлиять не только на криптовалютную отрасль. Кстати, другой стейблкоин, USDT, пока не пострадал и стабильно торгуется чуть дороже одного доллара.