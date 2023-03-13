Злоумышленники подстраиваются под актуальную новостную повестку

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Как пишут российские СМИ, пресс-служба «Сбера» информирует об очередном способе телефонного мошенничества. Сначала злоумышленник связывается с жертвой, выдавая себя за полицейского и заявляет, что некий сотрудник банка украл его платежные данные и якобы перечисляет средства на нужды украинских военных, что грозит уголовным делом по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

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Напугав жертву, мошенники под тем или иным предлогом вынуждают ее перевести средства на «безопасный счет» или на «счет, который поможет вычислить недобросовестного сотрудника банка». Иногда опытные злоумышленники даже уговаривают граждан брать кредиты и переводить им взятые в долг деньги. «Сбер» рекомендует клиентам незамедлительно прекращать диалог с мошенниками и не реагировать на используемые ими с целью обмана инфоповоды. Сторонние же эксперты по информационной безопасности добавляют, что именно прекращение разговора является оптимальным выходом из ситуации – если специально затягивать время разговора или провоцировать мошенников, те могут начать мстить, организовав на номер жертвы спамерскую рассылку и автоматические звонки.