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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Создана одежда, обманывающая системы распознавания и выдающая людей за животных
Многие граждане выступают против различных систем отслеживания
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Значительной части граждан не нравится повсеместное внедрение различных систем распознавания, в которых задействованы, в том числе, и уличные камеры. В том, что в подобных условиях растет интерес к того или иного рода «маскировке», способной обмануть подобные системы, нет ничего удивительного. Именно эту задачу решает одежда коллекции Manifesto – выглядит она довольно безвкусно, но обманывает некоторые системы распознавания, вынуждая их принимать людей за животных или неодушевленные объекты.

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Особенно эффективна такая раскраска против ML-алгоритма детектирования Yolo. А разработала их дизайнер одежды и специалист по машинному обучению Рэйчел Дидеро. Благодаря необычным узорам, разрабатывавшимся несколько месяцев, системы распознавания считают, что перед ними жирафы, зебры, слоны, собаки или даже растения, а не люди в необычной одежде. Как показывают исследования, маскировка работает примерно в 60% случаев, при этом имеются перспективы для ее дальнейшего улучшения – в том числе с помощью капюшонов и масок, например, с изображениями морд животных. Впрочем, распознающие людей системы, особенно задействующие нейросети, тоже наверняка будут развиваться.

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#слежка #камеры #одежда #системы распознавания
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