Специалисты ресурса TechPowerUp провели ряд тестов

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

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Специалисты популярного ресурса TechPowerUp провели ряд интересных тестов – они по очереди подключили флагманский графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090, используя режимы PCIe 4.0 x16, PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8 и PCIe 3.0 x4, и сравнили выдаваемую моделью производительность в играх. Помимо топовой видеокарты, в исследовании участвовали процессор Intel Core i9-13900K, материнская плата EVGA Z790 DARK и 32 гигабайта ОЗУ DDR5-6000 CL36. Проще говоря, тестовый стенд был лишен каких-либо явных узких мест, способных исказить результаты тестирования.

Протестировав RTX 4090 в 25 играх, эксперты пришли к выводу, что разницы между PCIe 4.0 x16 и PCIe 3.0 x16 почти нет – наиболее значимое падение производительности наблюдается в Far Cry 6 и Elden Ring, и даже там оно не превышает 7%-8.5%. Среднее же снижение частоты кадров составило всего 2%. Если же использовать режим PCIe 3.0 x8 – оно достигает 7%. При этом при переключении на PCIe 3.0 x4 FPS снижается уже весьма значительно – на 17-21%. Таким образом, исследователи доказали, что использование RTX 4090 в режиме PCIe 3.0 x16 допустимо и практически не сказывается на игровом опыте, а вот дальнейшее уменьшение числа линий уже способно на него повлиять.

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