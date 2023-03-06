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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Производительный SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ резко подешевел в одном из магазинов РФ
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Несмотря на выход нового флагманского твердотельного накопителя Samsung 990 Pro, предыдущий вариант, Samsung 980 Pro по-прежнему популярен и не просто достаточен, а избыточен для любых задач, стоящих перед игровой конфигурацией вне зависимости от ее уровня. Примечательно, что в доставляющем заказы по всей территории Российской Федерации московском магазине «Регард» он снова подешевел – если в начале февраля двухтерабайтную версию можно было приобрести за 23-24 тысячи рублей, то на момент написания статьи она предлагается всего за 19 тысяч. Отличный вариант как в качестве основного, системного диска, так и в роли дополнительного, предназначенного исключительно для игр.

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Покупать двухтерабайтный SSD наконец-то стало действительно выгодно – два Samsung 980 Pro по 1 терабайту каждый обойдутся уже не в 19 тысяч, а в 22, поскольку стоят по 11 тысяч рублей каждый. Если бюджет на приобретение твердотельного накопителя ограничен 11-12 тысячами, то лучше, вероятно, присмотреться к другой модели – ADATA XPG SX8100 2 ТБ. По скоростным характеристикам, особенно последовательным, она, конечно, значительно уступает флагманским и субфлагманским предложениям южнокорейской корпорации Samsung, но в практических игровых сценариях использования разница будет минимальной. Действительно заметна она будет в первую очередь в различных тестах и бенчмарках, а также в операциях длительного копирования.

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Среди относительно недорогих, но достаточно быстрых терабайтных твердотельных накопителей можно порекомендовать модель ADATA Legend 850 1 ТБ. Кстати, тонкий радиатор, который можно увидеть на фотографиях данного SSD, изначально на него не наклеен, а лишь поставляется в комплекте – пользователь может самостоятельно выбрать, использовать его, либо положиться на радиаторы материнской платы, защищающие слоты M.2, а возможно, на решения сторонних производителей.


Купить SSD в магазине «Регард»

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#ssd #цены #регард #зероновости #samsung 980 pro
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