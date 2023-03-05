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Представитель компании AMD подтвердил изданию PCWorld информацию о существовании критической проблемы с драйвером Adrenalin 23.2.1 WHQL. Неполадка возникает достаточно редко, но является весьма существенной, поскольку система перестает загружаться, и для исправления требуется откат до предыдущей точки восстановления ОС или даже переустановка Windows.
Уточняется, что для того, чтобы «сломать» свою операционную систему, пользователь должен установить драйвер, когда Windows скачала какие-либо обновления и готовится их применить при следующей перезагрузке. Также ОС перестает загружаться, если выбрать опцию «Восстановление заводских настроек». В настоящий момент AMD работает над следующей версией видеодрайвера, в котором рассматриваемая проблема будет исправлена. Тем не менее, в сети уже появилось множество отзывов от недовольных пользователей, вынужденных прибегнуть к переустановке Windows, а также ехидных комментариев от геймеров, предпочитающих графические ускорители NVIDIA. Их можно понять – интернет-байка о «кривых драйверах AMD» все-таки получила подтверждение и стала реальностью.
PCWorld и сторонние эксперты приводят рекомендации для пользователей, столкнувшихся с невозможностью загрузки ОС после установки драйвера AMD или переживающих по поводу возможности с ней столкнуться. Первым делом необходимо приготовить загрузочную флешку с нужной версией Windows, а также создать точку восстановления системы и запретить установку обновлений, и только после этого устанавливать новый драйвер. Если система все-таки не загрузится, следует попробовать использовать точку восстановления, безопасный режим или инструмент восстановления целостности Windows.