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[Zero] За пост начислено вознаграждение
На рынке памяти DRAM произошел сильнейший спад со времен финансового кризиса 2008 года
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По информации аналитической компании TrendForce, в четвертом квартале на мировом рынке DRAM произошел самый серьезный спад со времен финансового кризиса 2008 года – по сравнению с третьим кварталом выручка производителей упала почти на 33%. Если говорить о конкретных цифрах, то компании заработали 12.3 миллиарда долларов против 18.2 миллиардов тремя месяцами ранее. В одном из кварталов 2008 года, кстати, спад составлял 36%.

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Три крупнейших производителя чипов DRAM хорошо известны большинству опытных компьютерщиков – это Samsung, SK Hynix и Micron. Как минимум два последних намеренно снизили объемы выпуска продукции, чтобы не увеличивать превышение предложения над спросом и не отдавать свой товар за бесценок, а также уменьшили капитальные затраты и расходы на новые разработки. Как отмечают в своем исследовании эксперты TrendForce, о существенном падении выручки отчитались не только представители «большой тройки», но и следующие за ними компании, такие, как Nanya. Для геймеров, впрочем, новости хорошие – как DDR4, так и DDR5 память дешевеет, и если бюджетные модули старого стандарта уже приблизились к своему нижнему ценовому пределу, то планки и комплекты нового наверняка будут предлагаться еще дешевле по мере заполнения рынка.

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#экономика #оперативная память #память #dram #чипы #спад
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