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Как сообщают региональные российские СМИ, в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram распространяются фейки и интернет-страшилки о «ядовитых духах», пробники которых якобы используют неизвестные злоумышленники с целью причинения вреда здоровью граждан. Если когда-то, еще до массового распространения интернета, истории про «гроб на колесиках» и «черную руку» в основном рассказывали друг другу дети, то сейчас подобные фейки нередко пересылают друг другу представители старших поколений.
Как отмечают эксперты, подобного рода страшилки, как и различные вбросы, рассчитанные на впечатлительную публику, распространяются посредством «сарафанного радио». Нередко их запускают пранкеры и тролли, например, кооперируясь на имиджбордах или в тематических сообществах. Сейчас, в связи с текущей ситуацией, чрезмерно доверчивые граждане нередко пересылают друг другу информацию об «украинских диверсантах», разъезжающих по населенным пунктам и распространяющим токсичную парфюмерию. Подобного рода фейки разошлись настолько широко, что после выхода статей в прессе на них отреагировали даже в МВД и Роспотребнадзоре – представители обоих ведомств опровергли слухи и призвали не доверять непроверенной информации, а также не участвовать в ее распространении.