Отказ американского регулятора мотивирован рисками для жизни и здоровья испытуемых

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Амбициозный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск надеется, что его компания Neuralink, работающая над мозговыми имплантами, на начальном этапе поможет людям с ограниченными возможностями вернуть подвижность конечностей или другие утраченные функции, а на конечном – создать полноценный интерфейс «мозг – компьютер». Тем не менее, американский регулятор FDA настроен менее оптимистично – фирме пока отказали в испытаниях на людях.

Представители FDA обозначили десятки проблем, которые Neuralink предстоит решить для того, чтобы подобные испытания были безопасными. Так, по мнению специалистов, миниатюрные элементы чипа могут со временем переместиться в другие области мозга, а также вызвать воспаление, которое в теории может закончиться даже смертью испытуемого. Опасается регулятор и возможности выхода из строя системы дистанционной зарядки чипа или перегрева его элементов – обе эти проблемы также могут вызвать необратимые повреждения мозговой ткани.

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Как считают отраслевые эксперты, со временем Neuralink сможет решить обозначенные FDA проблемы, но в какие именно сроки – неизвестно. Также стоит отметить, что в настоящий момент проводится расследование, связанное со слишком ранним переходом к испытаниям на животных, которое, предположительно, привело к гибели множества особей. При этом конкурирующая компания Synchron уже получила разрешение на испытания на людях. Создание интерфейса «мозг – компьютер» – это невероятно сложная и комплексная задача, а цена ошибок в данной отрасли крайне высока, что приводит к законодательным и этическим проблемам.