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Как сообщают российские СМИ, сервис поиска и бронирования билетов «Туту.ру» и онлайн-школу английского языка Skyeng оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей. Согласно неофициальной информации, речь может идти о персональных данных сотен тысяч, а возможно, и миллионов граждан. Тем не менее, в настоящий момент законодательство не предусматривает более серьезного наказания за подобные утечки, хотя работы над его ужесточением ведутся как Минцифры, так и профильными комитетами Госдумы РФ.
Масштабными утечками в 2022 году отметились и другие компании – среди допустивших крупнейшие сливы фирм можно отметить сервисы доставки продуктов «Яндекс.Еда» и Delivery Club, сеть медицинских лабораторий «Гемотест», ТК «СДЭК» и ритейлера DNS. Вопрос обеспечения безопасности данных пользователей, в том числе, персональных и прочих чувствительных данных, стоит весьма остро, но многие компании пренебрегают тратами на информационную безопасность, понимая, что в нынешних условиях максимальное наказание, что им грозит – это штраф в размере не более 100 тысяч рублей. Впрочем, с учетом того, что о необходимости проработки и ужесточения мер в этой области говорил даже президент страны Владимир Путин, вероятно, в 2023 году ситуация наконец-то изменится, и фирмы, безответственно относящиеся к данным своих клиентов, будут сталкиваться с уголовным преследованием.