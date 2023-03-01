Многие конкуренты свернули свою деятельность

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

реклама

Согласно информации аналитиков фирмы ITResearch, компания Ippon заняла лидирующую позицию на российском рынке источников бесперебойного питания (ИБП) как в количественном, так и в денежном выражении. Для Ippon сложились весьма благоприятные условия, поскольку значительная часть ее конкурентов из-за санкций сократила или полностью свернула свою активность на отечественном рынке. Всего в России за прошедший год было реализовано около 1.13 миллиона ИБП, а их суммарная стоимость составила примерно 312 миллионов американских долларов.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как отмечают эксперты, среди видных игроков, производящих ИБП и ушедших из России, выделяются Schneider Electric, Eaton, ABB, Legrand и Vertiv. Закупают источники бесперебойного питания в основном корпоративные клиенты, хотя и среди физических лиц есть отдельные категории покупателей, заинтересованные в них. В первую очередь – это высокооплачиваемые профессионалы, работающие удаленно, для которых мощный компьютер или ноутбук является средством производства, а во вторую – геймеры, не желающие, чтобы их оборудование вышло из строя из-за внезапного отключения электричества. Большинство современных блоков питания и без того оснащены необходимой защитой, но ИБП позволяет еще и сохранить данные и безопасно выключить устройство.