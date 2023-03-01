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Согласно информации аналитиков фирмы ITResearch, компания Ippon заняла лидирующую позицию на российском рынке источников бесперебойного питания (ИБП) как в количественном, так и в денежном выражении. Для Ippon сложились весьма благоприятные условия, поскольку значительная часть ее конкурентов из-за санкций сократила или полностью свернула свою активность на отечественном рынке. Всего в России за прошедший год было реализовано около 1.13 миллиона ИБП, а их суммарная стоимость составила примерно 312 миллионов американских долларов.
Как отмечают эксперты, среди видных игроков, производящих ИБП и ушедших из России, выделяются Schneider Electric, Eaton, ABB, Legrand и Vertiv. Закупают источники бесперебойного питания в основном корпоративные клиенты, хотя и среди физических лиц есть отдельные категории покупателей, заинтересованные в них. В первую очередь – это высокооплачиваемые профессионалы, работающие удаленно, для которых мощный компьютер или ноутбук является средством производства, а во вторую – геймеры, не желающие, чтобы их оборудование вышло из строя из-за внезапного отключения электричества. Большинство современных блоков питания и без того оснащены необходимой защитой, но ИБП позволяет еще и сохранить данные и безопасно выключить устройство.