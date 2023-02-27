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Растущие возможности нейросетей и постоянно увеличивающаяся их популярность привели к появлению новой IT-профессии, или, по крайней мере, специализации – речь идет о профессиональном написании запросов для различных проектов, будь то чат-бот ChatGPT или ПО для создания изображений по текстовым описаниям Stable Diffusion. Появились в сети и первые площадки, на которых пользователи обмениваются или торгуют подобными запросами.
Как считает Сэм Альтман, глава компании OpenAI, разработавшей чат-бота на основе нейросетей ChatGPT, написание качественных запросов – это действительно высокоэффективный навык и один из ранних примеров «программирования на естественном языке». Тем временем в отрасли появляется все больше различных курсов, авторы которых обещают за определенную плату научить писать детализированные запросы для той или иной нейросети.
Новую профессию (или специализацию) называют «инженер запросов». Некоторые эксперты считают, что владение хотя бы некоторыми базовыми навыками инженера запросов в ближайшие годы пригодится любому продвинутому пользователю интернета, как и умение, например, работать с браузером. Другие же полагают, что нейросети будут развиваться очень быстро, поэтому написание сложных запросов в нынешнем формате через несколько лет станет неактуальным.