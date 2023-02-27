Написать качественный запрос сложнее, чем думают многие далекие от этой сферы пользователи

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Растущие возможности нейросетей и постоянно увеличивающаяся их популярность привели к появлению новой IT-профессии, или, по крайней мере, специализации – речь идет о профессиональном написании запросов для различных проектов, будь то чат-бот ChatGPT или ПО для создания изображений по текстовым описаниям Stable Diffusion. Появились в сети и первые площадки, на которых пользователи обмениваются или торгуют подобными запросами.

Как считает Сэм Альтман, глава компании OpenAI, разработавшей чат-бота на основе нейросетей ChatGPT, написание качественных запросов – это действительно высокоэффективный навык и один из ранних примеров «программирования на естественном языке». Тем временем в отрасли появляется все больше различных курсов, авторы которых обещают за определенную плату научить писать детализированные запросы для той или иной нейросети.

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Новую профессию (или специализацию) называют «инженер запросов». Некоторые эксперты считают, что владение хотя бы некоторыми базовыми навыками инженера запросов в ближайшие годы пригодится любому продвинутому пользователю интернета, как и умение, например, работать с браузером. Другие же полагают, что нейросети будут развиваться очень быстро, поэтому написание сложных запросов в нынешнем формате через несколько лет станет неактуальным.