А также неплохими техническими характеристиками

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Китайская компания Doogee презентовала защищенный смартфон с огромной емкости аккумулятором на 10800 мА*ч – новинка получила название S100. Приобрести модель можно будет с конца марта-начала апреля. Согласно информации производителя, батареи должно хватать на 55 часов разговора, при этом пополнить запас энергии можно при помощи быстрой зарядки на 66 Вт. Поддерживается и беспроводная зарядка, но только 15-ваттная. Среди основных особенностей смартфона – защита от пыли и влаги (IP68 и IP69K), а также соответствие стандарту Mil-Spec 810H.

Характеристики для защищенного мобильного устройства у аппарата довольно внушительные: SoC MediaTek Helio G99, 6 или 12 ГБ оперативной памяти, 6.58-дюймовый IPS экран (2400x1080, 120 Гц), тройная основная камера (108, 64 и 16 Мп), 32-мегапиксельная «фронталка» и 256 ГБ места на флеш-накопителе. Для тех, кому такого объема недостаточно, имеется слот для карты памяти MicroSD. Функционирует смартфон под управлением ОС Android 12, и, с учетом хорошей для модели с пыле- и влагозащитой производительности, потенциально может заинтересовать покупателей.

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