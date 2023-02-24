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Компания Corsair представила для своих корпусов 4000D и 5000D, выпущенных в 2020 году, сменные деревянные сетчатые панели – как верхние, так и фронтальные. Докупить их можно будет отдельно – ранее фирма предлагала только варианты, выполненные из стекла или металла. При этом покупатели смогут выбирать между панелями, выполненными из разных пород древесины.
Стоимость набора для младшего корпуса составит примерно 55 долларов, а для старшего – 75. При этом сами шасси предлагаются за 105 и 165 долларов соответственно. Сообщается, что Corsair уже начала принимать на своем официальном сайте предзаказы и обещает начать отправлять продукцию покупателям в ближайшие месяц-полтора. Вряд ли деревянные панели будут пользоваться большим спросом, поскольку не очень практичны и контрастируют с остальными материалами с эстетической точки зрения, но желающие их приобрести все равно наверняка найдутся. При этом сами корпуса 4000D и 5000D весьма хороши и без проблем могут использоваться для флагманских игровых конфигураций ПК. В России их, к сожалению, купить достаточно затруднительно, но энтузиасты могут использовать, например, схему с доставкой через Казахстан.