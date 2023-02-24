Компания уже начала принимать на них заказы

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Компания Corsair представила для своих корпусов 4000D и 5000D, выпущенных в 2020 году, сменные деревянные сетчатые панели – как верхние, так и фронтальные. Докупить их можно будет отдельно – ранее фирма предлагала только варианты, выполненные из стекла или металла. При этом покупатели смогут выбирать между панелями, выполненными из разных пород древесины.

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Стоимость набора для младшего корпуса составит примерно 55 долларов, а для старшего – 75. При этом сами шасси предлагаются за 105 и 165 долларов соответственно. Сообщается, что Corsair уже начала принимать на своем официальном сайте предзаказы и обещает начать отправлять продукцию покупателям в ближайшие месяц-полтора. Вряд ли деревянные панели будут пользоваться большим спросом, поскольку не очень практичны и контрастируют с остальными материалами с эстетической точки зрения, но желающие их приобрести все равно наверняка найдутся. При этом сами корпуса 4000D и 5000D весьма хороши и без проблем могут использоваться для флагманских игровых конфигураций ПК. В России их, к сожалению, купить достаточно затруднительно, но энтузиасты могут использовать, например, схему с доставкой через Казахстан.