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Компания AMD приблизилась к NVIDIA по выручке от игрового направления, но дело отнюдь не во внезапном всплеске популярности ее графических ускорителей. В четвертом квартале прошлого года выручка «красных» от продукции, предназначенной для гейминга, составила почти 1.65 миллиарда долларов США против 1.83 миллиарда у «зеленых». Стоит отметить, что к подобного рода продукции относятся не только видеокарты, но и гибридные процессоры для консолей Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X/S. Во многом своим доходам AMD обязана именно приставкам.
Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, статистика сервиса Steam за последние полтора года демонстрирует, что подавляющее большинство геймеров используют видеокарты NVIDIA, а не AMD, при этом площадкой пользуется огромное количество любителей компьютерных игр, что придает собираемой ей информации особую ценность. Некоторые эксперты и вовсе предполагают, что AMD уделяет максимальный приоритет именно консольному железу, а не десктопному, хотя и не намерена забрасывать рынок персональных компьютеров. Кстати, совсем скоро, 28 февраля, выходят процессоры Ryzen 7000X3D, и именно от успешности их дебюта во многом будет зависеть отношение геймеров к компании в ближайшие месяцы.