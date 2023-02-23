Несмотря на не самые доступные цены на модели Ada Lovelace

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

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Как сообщает Seeking Alpha, компания NVIDIA завершила фискальный квартал снижением выручки от игрового направления на 46% в годовом выражении – она упала до 1.83 миллиарда долларов США. При этом по сравнению с предыдущим кварталом выручка все-таки выросла – на 16%. По мнению экспертов, восстановление спроса связано с хорошим принятием геймерами графических ускорителей RTX 4000 Ada Lovelace, несмотря на их высокие рекомендованные цены, а также с удешевлением в магазинах многих моделей RTX 3000 Ampere. Падение же на 46% не следует воспринимать как катастрофическое – здесь стоит учитывать такие факторы, как пандемия коронавируса и криптовалютная лихорадка.

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По мнению финансового директора NVIDIA Колетт Кресс, появление в статистике площадки Steam флагманского графического ускорителя GeForce RTX 4090 говорит о желании части геймеров приобретать решения с максимально возможной производительностью в играх. Среди факторов, негативно повлиявших на спрос, топ-менеджер назвала новые вспышки коронавируса и вызванные ими локдауны в Китае. При этом руководство компании возлагает большие надежды на продажи игровых лэптопов, оснащенных видеокартами NVIDIA, и довольно темпами появления на рынке новых моделей.