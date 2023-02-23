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Компания Razer анонсировала выпуск обновленной версии своего игрового ноутбука под названием Blade – она базируется на процессоре Intel Core i7-13800H с шестью производительными и восемью энергоэффективными ядрами, а также оснащается графическими ускорителями NVIDIA RTX 4000 Ada Lovelace – на выбор покупателю предлагаются RTX 4070 и RTX 4060.
Модель может похвастаться 15.6-дюймовым QuadHD экраном с частотой обновления 240 Гц и поддержкой технологии G-Sync, а также полным охватом цветового пространства DCI-P3. Объем ОЗУ DDR5-5200, на удивление, составляет только 16, а не 32 ГБ. А вот на различные разъемы Razer не поскупилась: лэптоп обладает двумя Thunderbolt 4 (USB Type-C), видеовыходами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, тремя USB-A 3.2 Gen2 и одним 3.5 jack для подключения гарнитуры.
Младшая версия Razer Blade, оснащенная графическим ускорителем RTX 4060, будет предлагаться примерно за 2500 долларов США, старшая же, с RTX 4070 – за 2700 долларов. Покупатели, которым требуется еще более производительный игровой лэптоп, могут обратить внимание на модели Blade с большей диагональю экрана и мобильными видеокартами RTX 4080 или RTX 4090.