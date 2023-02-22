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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Китайские компании укрепляют позиции на рынке OLED-дисплеев, тесня Samsung и LG
Обострение конкуренции должно привести к снижению цен
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Как сообщает издание Business Korea, южнокорейские компании Samsung и LG, несколько лет назад полностью контролировавшие рынок OLED-дисплеев, наконец-то столкнулись с адекватной конкуренцией со стороны китайских производителей, что привело к снижению их совокупной доли со 100% до примерно 80%. По мнению аналитиков Omdia, в будущем в отрасли может повториться ситуация с LCD-дисплеями, значительную часть рынка которых со временем захватили компании из Поднебесной.

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В 2022 году объем глобального рынка дисплеев составил около 7.7 миллиарда долларов США, при этом 64% приходилось на LCD-экраны, и еще 36% на OLED, при этом потенциал дисплеев на органических светодиодах еще далеко не раскрыт. Например, первые игровые OLED-мониторы только появляются в продаже, и по весьма высоким ценам. Что же касается технологического отставания китайских производителей от корейских, оно, по мнению большинства экспертов, составляет 4-6 лет в сегменте крупных OLED-экранов и не более 2 лет – в сегменте малых. Само же обострение конкуренции специалисты оценивают позитивно – в перспективе оно должно привести к снижению цен как на OLED-мониторы и телевизоры, так и на дисплеи на органических светодиодах, предназначенные для мобильных устройств.

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