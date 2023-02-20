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Как сообщает PCMag, нераспакованный iPhone первого поколения был реализован на аукционе LCG Auctions за внушительную сумму в 63 356 американских долларов. В 2007 году эта модель, оснащенная 8 гигабайтами памяти, предлагалась за 599 единиц американской валюты. Таким образом, ее приобрели за сумму, в 105-106 раз превышающую номинальную. Торги стартовали в начале февраля с отметки в 2500 долларов – предполагалось, что лот уйдет примерно за 50 000.
Владелица лота, Карен Грин, в свое время не стала распаковывать подаренный ей «яблочный» смартфон, потому что модель была рассчитана на работу с оператором AT&T, женщина же пользовалась услугами Verizon. Решение о продаже было принято из-за необходимости дополнительных инвестиций в открытую Грин тату-студию. Изначально она планировала хранить аппарат еще десять лет. Кстати, в середине осени на аукционе был продан еще один нераспакованный первый iPhone – почти за 40 тысяч долларов. Вероятно, со временем подобные лоты будут становиться все реже, и, следовательно, все дороже, поскольку стоимость предметов, за которыми охотятся коллекционеры, не всегда поддается логическому осмыслению.