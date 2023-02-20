Они считают такой канал связи с клиентами допустимым

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

На прошлой неделе СМИ и тематические ресурсы опубликовали новость о том, что Минцифры РФ призвало банки не оказывать финансовых услуг через мессенджеры, чтобы не приучать пользователей к таким каналам связи, которыми часто пользуются мошенники. Сами банки, впрочем, не согласны – Ассоциация банков России обратилась в Роскомнадзор с просьбой не запрещать оказание услуг через Telegram. По мнению ее представителей, в настоящий момент, в условиях санкций, мессенджеры являются удобной альтернативой приложениям.

В прошлом месяце Роскомнадзор обозначил Telegram как иностранный месседжер, не подходящий для интеграции банковских услуг. При этом вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что программа в данном случае является всего лишь вариантом дружелюбного по отношению к пользователям интерфейса. По его словам, сами операции в любом случае совершаются в браузере, и если уж запрещать оказание финансовых услуг через Telegram, то следует запретить и онлайн-банкинг.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Многие эксперты по информационной безопасности придерживаются того же мнения, что и специалисты Минцифры – пользователям, особенно пожилым или просто далеким от информационных технологий, будет сложно отличить настоящий канал банка от фейкового и настоящего бота – от бота, используемого злоумышленниками. При этом количество случаев нацеленного на россиян мошенничества в Telegram продолжает расти, что, впрочем, объясняется ростом популярности в стране самого мессенджера после блокировки части западных соцсетей.