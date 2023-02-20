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На прошлой неделе СМИ и тематические ресурсы опубликовали новость о том, что Минцифры РФ призвало банки не оказывать финансовых услуг через мессенджеры, чтобы не приучать пользователей к таким каналам связи, которыми часто пользуются мошенники. Сами банки, впрочем, не согласны – Ассоциация банков России обратилась в Роскомнадзор с просьбой не запрещать оказание услуг через Telegram. По мнению ее представителей, в настоящий момент, в условиях санкций, мессенджеры являются удобной альтернативой приложениям.
В прошлом месяце Роскомнадзор обозначил Telegram как иностранный месседжер, не подходящий для интеграции банковских услуг. При этом вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что программа в данном случае является всего лишь вариантом дружелюбного по отношению к пользователям интерфейса. По его словам, сами операции в любом случае совершаются в браузере, и если уж запрещать оказание финансовых услуг через Telegram, то следует запретить и онлайн-банкинг.
Многие эксперты по информационной безопасности придерживаются того же мнения, что и специалисты Минцифры – пользователям, особенно пожилым или просто далеким от информационных технологий, будет сложно отличить настоящий канал банка от фейкового и настоящего бота – от бота, используемого злоумышленниками. При этом количество случаев нацеленного на россиян мошенничества в Telegram продолжает расти, что, впрочем, объясняется ростом популярности в стране самого мессенджера после блокировки части западных соцсетей.