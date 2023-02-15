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Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин сообщил, что министерство рекомендует банкам не оказывать финансовых услуг посредством мессенджеров – по мнению специалистов по информационной безопасности, подобный подход повышает вероятность того, что клиенты рано или поздно столкнуться с мошенничеством и будут более к нему восприимчивы, чем если бы банковские услуги оказывались только через официальные ресурсы, такие, как сайты и приложения.
По мнению Бенгина, не стоит приучать граждан к оказанию банковских услуг через мессенджеры, поскольку объяснить, «какой галочке верить, а какой – не верить» не всегда возможно. Согласны с чиновником и сторонние эксперты, дополнительно указывая на то, что мессенджер является неподконтрольным банку каналом связи с пользователем, в отличие от официального сайта или приложения. Вероятно, реакция Минцифры связана с объявлением банка ВТБ о запуске своего сервиса в мессенджере Telegram – СМИ писали об этом в конце января. Подобная практика наверняка приведет к появлению множества фишинговых каналов, мимикрирующих под официальный и созданных злоумышленниками для того, чтобы выманивать у пользователей их персональные и платежные данные, а также реализовывать различные мошеннические схемы.