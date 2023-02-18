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Во многих странах владельцы электромобилей могут рассчитывать на различные бонусы вроде освобождения от части налогов, а также отсутствия необходимости платить за проезд по любым дорогам или за парковку. Открыта для развития отрасли электротранспорта и Россия – как сообщает Минэкономразвития, с 1 марта 2023 года пройдет эксперимент по предоставлению для электрокаров бесплатного проезда по части платных федеральных трасс.
При частых междугородних поездках водители электромобилей могут рассчитывать на существенную экономию – так, поездка из столицы в Санкт-Петербург по трассе М11 для легковой машины, оснащенной ДВС, обходится примерно в 2 тысячи рублей, в случае же электрокара стоимость теперь будет нулевой. Чтобы принять участие в эксперименте, водителю необходимо обратиться в офис ООО «Автодор-Платные Дороги» и предоставить документы, подтверждающие оснащение машины исключительно электродвигателем или двигателями, а также предъявить транспондер T-pass. Подробно об инициативе можно прочитать на официальном ресурсе Минэкономразвития РФ.
Большинстве экспертов положительно отнеслись к инициативе министерства, подчеркнув, что несмотря на такие особенности, как холодный климат и большие расстояния между городами, электрокары могут успешно использоваться в России как внутригородской транспорт, а также, с оговорками, и как междугородний, но в первую очередь в европейской части страны и при условии планомерного развития соответствующей инфраструктуры.