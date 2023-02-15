При этом продажи игр для них, напротив, снижаются

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Как сообщает GamesIndustry, в январе этого года в странах Европы за исключением Германии было продано почти 500 тысяч игровых консолей, если учитывать устройства всех производителей – это на 15.5% больше, чем годом ранее. При этом взрывной рост продемонстрировали продажи приставок Sony PlayStation 5 – их приобрели на 202% больше, чем в январе 2022 года, несмотря на сохраняющийся дефицит. Таким образом, PS5 стала самой продаваемой за месяц консолью.

Примечательно, что хотя продажи консолей растут, число покупаемых пользователям копий игр для них, напротив, падает – в прошлом месяце их было реализовано около 12 миллионов, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Подписки просели не так сильно – всего на 4%. Что же касается периферии, аксессуаров и дополнительных девайсов, то наиболее продаваемым среди них стал контроллер PS5 DualSense.

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По мнению экспертов, ключевой причиной повышения продаж консолей является сезонный фактор, что же касается падения рынка игр для них – здесь сказалось отсутствие каких-либо новых суперхитов, за исключением продолжений ежегодных серий, таких, как FIFA и Call of Duty. Впрочем, хорошо продаются некоторые не новые проекты, такие, как Red Dead Redemption 2 и GTA V.