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Как сообщает Интерфакс, руководство компании ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Причина – в многомиллиардных долгах, которые фирма имеет перед такими кредиторами, как Совкомбанк, Альфа-банк, «Мерлион» и «Вымпелком» (бренд Билайн). Слухи о грядущем банкротстве «Связного» ходили уже много месяцев, но сейчас, судя по всему, они получили окончательное подтверждение, хотя шансы на появление дополнительных инвесторов и реструктуризацию пока сохраняются.
В настоящий момент у компании имеется более 2600 торговых точек более, чем в тысяче российских населенных пунктов. При этом в прошлом году «Связной» неоднократно становился ответчиком по различным судебным искам, касающимся задолженностей – некоторые из них были удовлетворены, другие же – прекращены при невыясненных обстоятельствах, возможно, в результате кулуарных переговоров между компаниями. Суммарная сумма долга «Связного» превышает 15 миллиардов рублей. Зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, комментируя ситуацию, заявил, что считает банкротство оптимальным выходом для «Связного», а также, что банк планирует взыскать с компании всю сумму.