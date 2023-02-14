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В конце января в тематических СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что новый флагманский SSD Samsung 990 Pro подвержен крайне быстрому износу – так, у нескольких пользователей после всего 2-5 перезаписанных терабайт показатель состояния диска снизился на несколько процентов, хотя терабайтная версия накопителя, согласно спецификациям, обладает ресурсом перезаписи в 600 ТБ, а двухтерабайтная – в 1200 ТБ.
Спустя примерно три недели, 13 февраля, компания Samsung выпустила для 990 Pro обновленную версию прошивки под названием 1B2QJXD7, которая, согласно комментарию модератора официального форума компании, должна решить проблемы быстрого износа SSD. При этом более подробных комментариев южнокорейская корпорация по-прежнему не давала.
Скачать новую прошивку можно как при помощи фирменного ПО Samsung Magician, так и вручную. Судя по опыту пользователей, отписавшихся на популярном ресурсе Reddit, обновление не всегда проходит гладко – иногда наблюдаются BSOD и перезагрузки. Исходя из таких вводных, эксперты рекомендуют перед обновлением делать резервную копию имеющихся на SSD данных. Что же касается износа накопителя в показателях SMART – он действительно замедлился. Впрочем, у тех пользователей, которые «потеряли» часть ресурса SSD из-за бага, не произошло повышения показателей. Вероятно, в дальнейшем как минимум некоторые недовольные клиенты обратятся в поддержку Samsung и попробуют заменить свои устройства по гарантии, но как отреагирует на это компания – пока неизвестно.