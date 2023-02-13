Например, ChatGPT обучали на 10 тысячах графических ускорителей NVIDIA

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Как сообщает популярный ресурс Wccftech, некоторые эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем геймеры снова могут остаться без видеокарт – на этот раз к дефициту с большей вероятностью приведет не новая волна криптовалютной лихорадки, а бум развития нейросетей и проектов на их основе. Конечно, в первую очередь компании будут интересовать специализированные графические ускорители NVIDIA, но если их не хватит, то для части задач подойдут и геймерские. Так, известно, что чат-бот на основе нейросетей ChatGPT обучался при помощи примерно 10 тысяч «зеленых» видеокарт. Сейчас же OpenAI задействует около 25 тысяч экземпляров, и этих мощностей уже не хватает.

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Не стоит забывать и про другие проекты – например, про чат-бот Bard от компании Google. Чтобы полноценно интегрировать его в поисковую систему, может понадобиться не менее 4 миллионов графических ускорителей NVIDIA A100. И даже если крупные корпорации не будут выкупать игровые видеокарты, сами «зеленые» и их партнеры могут сместить приоритеты в сторону крупных партий специализированных GPU, выпуская геймерские модели «по остаточному принципу». Конечно, это явно негативный и не самый реалистичный сценарий, но даже если он реализуется лишь частично, на доступность игровых GPU могут повлиять и другие факторы, включая возможное отступление криптозимы.