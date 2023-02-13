Первое поколение десктопных графических ускорителей Intel вышло слишком недоработанным

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Многие профессиональные обзорщики и простые геймеры разнесли видеокарты Intel Arc в пух и прах – модели линейки оказались слишком «сырыми» как с технической, так и, особенно, с программной точки зрения. Конечно, судя по статистике Steam, им удалось занять несколько процентов рынка игровых графических ускорителей, но, вероятно, в основном за счет продаж готовых конфигураций и благодаря желанию компьютерных энтузиастов попробовать и протестировать что-то новое.

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Как отдельный продукт видеокарты Intel Arc почти не пользуются спросом, поэтому в том, что вендоры и ритейлеры снижают на них цены, нет ничего удивительного. Так, один из главных партнеров Intel в Китае, компания Gunnir, сделала скидку сразу на всю линейку «синих» графических ускорителей. Больше всего подешевела модель Arc A750 Photon – примерно на 75 долларов. Остальные решения скинули в цене 20-50 долларов. Ранее видеокарты Intel подешевели в Японии. Вероятно, американских и европейские магазины в скором времени последуют примеру азиатских или будут использовать модели Arc в готовых сборках – вряд ли многие геймеры готовы покупать их по номинальным ценам, особенно с учетом того, насколько широк сейчас ассортимент NVIDIA и AMD.