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Китайский бренд Blackview презентовал защищенный смартфон под названием Oscal S80 – модель не только не боится пыли и влаги, но и может похвастаться весьма емкой аккумуляторной батареей на 13000 мА*ч с поддержкой ускоренной 33-ваттной зарядки. Если верить заявлениям производителя, аппарат способен работать в режиме ожидания более полутора месяцев. Способно устройство функционировать и при экстремальных температурах – до 10 часов при минус 45 градусах по Цельсию и до 8 часов при плюс 70.
Смартфон защищен от пыли и влаги согласно требованиям стандартов IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Что же касается его производительности – за нее отвечают SoC MediaTek Helio G85 (около 280 тысяч баллов в Antutu 9) и 6 гигабайт оперативной памяти eMMC 5.1. Емкость флеш-накопителя составляет 128 ГБ. Основной блок камер у девайса двойной и включает в себя 12-мегапиксельный главный модуль и 8-мегапиксельный широкоугольный. Имеется и 8 Мп фронтальная камера.
Oscal S80 оснащен 6.58-дюймовым дисплеем с разрешением 2408x1080 и обладает NFC-модулем, а также боковым датчиком отпечатков пальцев. Сообщается, что на устройство предустановлена ОС Android 12 с надстройкой DokeOS 3.0. Номинально новинка будет стоить около 300 долларов, но на китайском ресурсе AliExpress на старте продаж ее можно будет приобрести за 170-180 единиц американской валюты.