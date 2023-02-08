В первую очередь - умных колонок и роботов-пылесосов

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

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Как пишет издание «Ведомости», в 2022 году россияне стали приобретать больше устройств для умного дома – в особенности умных колонок и роботов-пылесосов. Уровень распространения подобных девайсов в стране все еще гораздо ниже, чем в США, Европе и Японии, но, как подчеркивают эксперты и сотрудники ритейлеров, он демонстрирует стабильный рост.

По мнению топ-менеджера фирмы «F+ tech-Марвел» Станислава Солтицкого, умные колонки с возможностью голосового управления и роботы-пылесосы являются одними из самых понятных для потребителя элементов умного дома, с которых часто и начинается знакомство с подобной экосистемой.

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Данные, предоставленные сетью магазинов «М.Видео-Эльдорадо» и маркетплейсом Ozon свидетельствуют о том, что россияне активно приобретают недорогие устройства вроде умных розеток и освещения, а также различных автоматизированных и полуавтоматизированных систем безопасности. После ухода из страны значительной части западных производителей большинство покупателей обращают внимание на решения китайских брендов, хотя они не всегда способны конкурировать с американской, европейской и японской техникой по уровню качества.