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Власти Вьетнама рассчитывают на 3 300 000 000 долларов инвестиций от Intel
Сама компания реагирует на подобные ожидания сдержанно
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Как сообщает издание Bloomberg, вьетнамские власти рассчитывают на то, что компания Intel вложит около 3.3 миллиарда долларов в технопарк Хошимина, нарастив свои производственные мощности. Представители полупроводникового гиганта пока реагируют на подобные новости сдержанно, заявляя, что говорить о каких-либо конкретных планах по инвестициям пока рано, хотя Вьетнам, безусловно, является важным звеном в производственных цепочках Intel. Работают в стране и некоторые другие крупные технологические компании.

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К настоящему моменту Intel вложила во вьетнамскую экономику около полутора миллиардов долларов – в стране тестируются и упаковываются процессоры и чипсеты. Примечательно, что компания предпочитает «не держать все яйца в одной корзине» и диверсифицирует производство – помимо Вьетнама, у нее есть фабрики в Малайзии, Китае и даже Коста-Рике. Из-за низкой стоимости труда Вьетнам может быть привлекательным вариантом для расширения производственных мощностей, которое, несомненно, необходимо – это наглядно продемонстрировал недавний дефицит полупроводниковой продукции, связанный как с пандемией коронавируса, так и с другими причинами.

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#intel #инвестиции #вьетнам
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