Как сообщает The Register, команда ученых из Великобритании и Ирландии уличила китайские компании OnePlus, Xiaomi и Realme в слежке за пользователями через смартфоны при любых настройках конфиденциальности – хотя стоит упомянуть, что исследовались устройства, предназначенные для внутреннего рынка, а не глобальные версии. Информация со смартфонов отправлялась как производителям, так и их партнерам.
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Исследователи изучали исключительно предустановленное системное программное обеспечение, поставляющееся вместе с аппаратами указанных брендов, и выяснили, что даже если пользователь отказался от аналитики и персонализации, а также не пользуется облаком и не создавал аккаунтов на предлагаемой брендом платформе, данные все равно собираются в большом количестве, и их достаточно для того, чтобы идентифицировать человека.
Большинство предназначенных для китайского рынка смартфонов поставляются с как минимум 30 предустановленными приложениями, и никакие настройки не позволяют полностью отказаться от отправки данных производителю, поставщикам услуг вроде Baidu и операторам мобильной связи. Среди отправляемых данных – идентифицирующие пользователя сведения вроде IMEI, MAC-адреса, номера телефона, информация о социальных связях (список контактов, история сообщений) и прочее. Как подчеркивают исследователи, на китайские смартфоны, ориентированные на внутренний рынок, устанавливается в 3-4 раза больше приложений, чем на глобальные версии, при этом подобный софт еще и по-умолчанию имеет много разрешений.