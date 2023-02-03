С подобным предложением выступил российский Совет по правам человека

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

реклама

Как заявил член российского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, утечка персональных данных должна считаться законным основанием для получения нового паспорта. По мнению Кабанова, каждый гражданин должен иметь право поменять паспорт, если его данные оказались в руках злоумышленников или в публичном доступе – подобная мера поможет предотвратить некоторые мошеннические схемы.

Эксперты по кибербезопасности назвали инициативу СПЧ весьма актуальной, хотя и несколько запоздалой – в 2022 году случилось множество утечек данных граждан, в том числе, масштабных. Например, «отличились» сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club, сеть медицинских лабораторий «Гемотест» и транспортная компания СДЭК. А буквально на днях на одном из теневых форумов неизвестный хакер выставил на продажу базу, содержащую информацию о клиентах интернет-аптеки «Здравсити».

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Многие юристы неоднократно подчеркивали, что ответственность для компаний, халатно относящихся к персональным данным и прочей чувствительной информации своих пользователей, должна быть увеличена – в настоящий момент бизнесу грозят лишь штрафы, исчисляемые десятками тысяч рублей, даже если утечка затронет миллионы пользователей. Соответсвующая работа уже ведется Минцифры и Госдумой, признал актуальность проблемы и президент страны Владимир Путин, заявив в начале декабря, что наказание за утечки должно быть ужесточено.