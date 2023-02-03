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Как заявил член российского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, утечка персональных данных должна считаться законным основанием для получения нового паспорта. По мнению Кабанова, каждый гражданин должен иметь право поменять паспорт, если его данные оказались в руках злоумышленников или в публичном доступе – подобная мера поможет предотвратить некоторые мошеннические схемы.
Эксперты по кибербезопасности назвали инициативу СПЧ весьма актуальной, хотя и несколько запоздалой – в 2022 году случилось множество утечек данных граждан, в том числе, масштабных. Например, «отличились» сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club, сеть медицинских лабораторий «Гемотест» и транспортная компания СДЭК. А буквально на днях на одном из теневых форумов неизвестный хакер выставил на продажу базу, содержащую информацию о клиентах интернет-аптеки «Здравсити».
Многие юристы неоднократно подчеркивали, что ответственность для компаний, халатно относящихся к персональным данным и прочей чувствительной информации своих пользователей, должна быть увеличена – в настоящий момент бизнесу грозят лишь штрафы, исчисляемые десятками тысяч рублей, даже если утечка затронет миллионы пользователей. Соответсвующая работа уже ведется Минцифры и Госдумой, признал актуальность проблемы и президент страны Владимир Путин, заявив в начале декабря, что наказание за утечки должно быть ужесточено.