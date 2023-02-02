В ней почти 9 миллионов номеров телефонов и 3.4 миллиона адресов электронной почты

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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В 2022 году произошло немало неприятных событий, в том числе и в сфере информационной безопасности – множество российских компаний допустили утечки, в результате которых персональные и другие ценные данные их клиентов, а иногда и сотрудников, оказались в руках злоумышленников или в открытом доступе. Среди наиболее крупных фирм, показавших себя в этом свете не с лучшей стороны, можно отметить сервисы доставки продуктов «Яндекс.Еда» и Delivery Club, транспортную компанию СДЭК и медлабораторию «Гемотест».

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К сожалению, утечки продолжаются и в 2023 году – как сообщает ресурс SecurityLab, на одном из популярных теневых форумов продается база данных пользователей интернет-аптеки Здравсити. В ней содержится почти 9 миллионов уникальных номеров телефонов и 3.4 миллиона адресов электронной почты, а также ФИО, дата рождения, пол и другие данные клиентов. База пока не попала в открытый доступ, но продающий ее участник выложил для ознакомления небольшой фрагмент на 4700 записей, выборочная проверка которого показала, что в ней опубликованы данные реальных людей, в том числе, ранее не публиковавшиеся где-либо в сети. Злоумышленник утверждает, что база актуальна на 25 января 2023 года, и хочет получить за нее 1150 долларов США.