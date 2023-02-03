Чаще всего целями для атаки были протоколы DeFi и кроссчейн-мосты

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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По данным аналитиков компании Chainalysis, специализирующейся на криптовалютной отрасли и технологии блокчейн, в 2022 году хакеры украли различных коинов и прочих цифровых активов на общую сумму более 3.8 миллиардов долларов. В 2021 году сумма похищенного была меньше – около 3.1 миллиарда. Примечательно, что значительную часть наиболее серьезных атак осуществляли злоумышленники, связанные с Северной Кореей.

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Так, американское ФБР считает, что именно северокорейская группа хакеров взломала платформу Ronin, на которой базируется NFT-игра Axie Infinity. Чаще всего целью атак были протоколы DeFi и кроссчейн-мосты, позволяющие клиентам обмениваться криптовалютами. Специалисты по информационной безопасности объясняют это просто: площадки, задействующие подобные мосты, как правило, хранят в криптовалюте крупные суммы. Помимо этого, через них прогоняется большое количество коинов их пользователями, желающими поменять один цифровой актив на другой. Так, крупные кражи у Infinity и Harmony были связаны именно с успешными атаками на подобные мосты. Всего же из-за атак на протоколы DeFi было похищено более 82% от общего количества «уведенной» за прошедший год криптовалюты.