Компании заявили об этом на мероприятии Galaxy Unpacked

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Южнокорейская корпорация Samsung заявила о намерении сотрудничать с такими технологическими гигантами, как Google и Qualcomm – компании будут совместно работать над созданием собственной платформы смешанной реальности. Представители всех трех участников нового объединения анонсировали этот проект в рамках проходившего в среду мероприятия Galaxy Unpacked.

Эксперты и пользователи отнеслись к инициативе компаний положительно, отметив, что решение является правильным и своевременным, особенно с учетом того, что в технологии виртуальной и дополненной реальности активно вкладывается Apple. Напомню, что компания из Купертино готовит к релизу собственную AR/VR гарнитуру, а Samsung, Google и Qualcomm так или иначе конкурируют с ней в разных отраслях. Первая – на рынке премиальных смартфонов, вторая – на рынке операционных систем для мобильных устройств, приложений и сервисов, а третья – на рынке SoC.

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Руководитель мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро отметил, что заявление пока носит в основном декларативный характер – судя по всему, планы совместных действий и дорожная карта только прорабатываются компаниями, а информации о том, какими должны быть готовые продукты и сервисы, пока нет. Тем не менее, очевидно, что среди них должны быть как программная платформа смешанной реальности, так и устройства для работы с ней, в первую очередь – гарнитура. Вероятно, Google будет в основном отвечать именно за программную часть, а Samsung и Qualcomm – за аппаратную.