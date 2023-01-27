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Два дня назад на профильных ресурсах и в СМИ появилась информация об утечке исходных кодов множества проектов Яндекса объемом почти в 45 гигабайт. Пресс-служба компании прокомментировала инцидент, заявив, что взлома не было, но действительно, слитые данные подлинные, хотя и устаревшие. Также представители Яндекса подчеркнули, что угрозы работоспособности сервисов компании или данным пользователей нет. В настоящий момент проводится внутреннее расследование.
Действительно, на этот раз утечка не включает в себя какие-либо базы данных, как было, например, в случае с «Яндекс.Едой», когда утекла персональная информация пользователей. Тем не менее, многие эксперты по информационной безопасности считают, что компания хочет сделать хорошую мину при плохой игре, и в своих заявлениях как минимум лукавит. Да, угрозы работоспособности сервисов «здесь и сейчас» рассматриваемая утечка не представляет, но в дальнейшем различного рода хакеры и другие злоумышленники смогут изучить опубликованные исходники, и, возможно, найти те или иные уязвимости, эксплуатирующие особенности проектов Яндекса, которые без этих исходников обнаружить было бы невозможно или крайне сложно. Подробнее об утечке можно прочитать на Хабре.