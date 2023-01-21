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Как пишет издание «Ведомости», ссылаясь на сведения, полученные в результате исследования, проведенного iKS-Consulting, в 2022 году отмечается резкий рост использования российскими фирмами дата-центров, расположенных в Казахстане. Так, если в 2020-2021 году лишь 2-3% клиентов, пользующихся услугами казахстанских ЦОД, относились к российским юрлицам, то в 2022 году их число выросло до 8%, в 2023 же эта тенденция, согласно прогнозам экспертов, продолжится.
Причины, по которым российский бизнес все чаще выбирает зарубежные дата-центры, очевидны – дело в первую очередь, во все тех же вездесущих санкциях, затронувших практически все отрасли отечественной экономики. Конечно, в некоторых случаях с ними удается достаточно эффективно справляться, но недоступность на территории РФ ряда иностранных сервисов так просто не «исправить». Столкнувшись с подобными трудностями, фирмы арендуют мощности у «Казахтелекома», местного «Транстелекома» и прочих операторов, базирующихся в Казахстане. А RuVDS и вовсе планирует открыть в стране два собственных центра обработки данных: по предварительной информации, один будет располагаться в Астане, а другой – в Алма-Ате.