А вот DDR5-7800, напротив, подорожала

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Примерно неделю назад в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, появилась первая партия высокочастотных комплектов модулей оперативной памяти DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800, базирующихся на обладающих отличным оверклокерским потенциалом чипах Hynix A-Die. Примечательно, что почти все комплекты быстро раскупили, тем не менее, ритейлер, отреагировав на спрос, оперативно пополнил запасы и обновил цены.

Так, комплект из двух шестнадцатигиговых планок G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 на момент написания новости предлагается за 29550 рублей – почти на тысячу рублей дешевле, чем неделю назад, и это при том, что многие подобные наборы при ручном разгоне догоняют более дорогие. Отличный выбор для околофлагманских и флагманских геймерских конфигураций, особенно с учетом того, что у G.Skill одни из лучших по эффективности радиаторов среди всех выпускающих оперативную память компаний.

Средний по старшинству комплект, G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7600 подешевел на тысячу рублей – конечно, его стоимость по-прежнему нельзя назвать скромной, но это, как-никак, один из самых скоростных наборов ОЗУ на рынке, причем не только на российском, но и на мировом, ведь модули DDR5-8000 пока являются редкостью. А вот старший из трех предлагающихся в «Регарде» комплектов, G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7800, даже несколько подорожал, и вряд ли является оптимальным выбором. Впрочем, для покупателей, которым нужна максимальная производительность любой ценой, он может быть по-прежнему интересен.

Геймеров, не готовых отдавать за оперативную память более 20 тысяч рублей, но желающих приобрести пару быстрых шестнадцатигиговых планок, может заинтересовать набор G.Skill Trident Z5 DDR5-6400. Рассматриваемые модули также базируются на чипах Hynix, но – на каких повезет. Чаще всего везет, и попадаются неплохо разгоняющиеся M-Die. Впрочем, хороша эта ОЗУ и в номинальном режиме работы.

Что касается «народной» DDR4 памяти, среди недорогих комплектов можно порекомендовать, например, состоящий из двух восьмигиговых планок с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 набор Patriot Viper 4 Blackout. Если же шестнадцати гигабайт вам мало – присмотритесь к G.Skill Flare X 32 ГБ с такими же основными скоростными характеристиками. Ценителям же разгона и чипов Samsung B-Die подойдет, например, комплект G.Skill Trident Z RGB DDR4-4000.

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