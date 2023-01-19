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Европарламент призвал Европейскую комиссию рассмотреть целый ряд вопросов, касающихся современных видеоигр. Среди этих вопросов – лутбоксы, подписки, микротранзакции и защита несовершеннолетних. Как считают эксперты, весьма вероятны ужесточения законодательства, особенно в части проектов, элементы которых могут напоминать онлайн-казино. Таковых, кстати, достаточно много, в том числе и среди популярных игр. Один из простых примеров – футбольный симулятор FIFA от Electronic Arts. Злоупотребляет эксплуатирующими зависимости методами монетизации EA и в других проектах.
Помимо всего прочего, Комиссии поручено собрать информацию о средних временных и денежных тратах на игры, а также социально-психологических эффектах подобных развлечений. При этом некоторые формулировки в инициативе Европарламента выглядят достаточно жестко – депутаты сравнивают агрессивную монетизацию с финансовыми преступлениями и нарушениями прав человека.
При этом многие специалисты по цифровым технологиям и интернет-маркетингу считают, что законодательные инициативы в большинстве случаев не смогут поспевать за хитростями, применяемыми разработчиками игр. Например, в случае запрета лутбоксов компании могут вводить систему боевого пропуска, дополнительные микротранзакции без элементов случайности или альтернативные методы монетизации.