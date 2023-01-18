К "полупроводниковому суверенитету" стремятся многие страны

Как пишет Reuters, власти Литвы намерены превратить страну в серьезного игрока на рынке полупроводников. Свое желание построить предприятие по выпуску полупроводниковой продукции на территории государства уже выразила компания Teltonika – оно должно заработать в 2027 году, при этом в создании будут оказывать помощь партнеры с Тайваня. К «полупроводниковому суверенитету» или хотя бы открытию собственных современных фабрик, выпускающих чипы, в последние годы стремятся многие страны.

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По данным Reuters, Тайвань планирует помочь Литве выдержать экономическое давление со стороны континентального Китая, которое началось после открытия в стране тайваньского посольства в 2021 году, вопреки общемировой практике, согласно которой остров считается частью Поднебесной, пусть и обособленной по принципу «одна страна – две системы».

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Как считают эксперты, Литве будет далеко до лидирующих позиций в полупроводниковой отрасли, даже если текущие планы реализуются, тем не менее, власти намерены заключать соглашения и с другими компаниями, готовыми развивать полупроводниковое производство. В свою очередь, Китай понизил с Литвой уровень дипломатических отношений и начал оказывать давление на крупные корпорации, чтобы те вычеркнули страну из своих цепочек поставок. Европейский союз же оспорил подобную практику через ВТО, указав на дискриминационный подход в отношении страны-участника этого надгосударственного образования.