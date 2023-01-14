В первую очередь - персональных данных

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В 2022 году произошло множество крупных утечек различных данных, в том числе, и персональных, из крупных российских фирм, включая сервисы доставки продуктов «Яндекс.Еда» и «Delivery Club», сеть магазинов техники «DNS, транспортную компанию «СДЭК» и медлабораторию «Гемотест». По оценкам экспертов, в свободном доступе оказались сведения о десятках миллионов россиян, включая ФИО, домашние адреса, e-mail, номера мобильных телефонов и многое другое.

Примечательно, что за свое халатное, безответственное отношение к данным клиентов, компании практически не поплатились – институт репутации в России развит не так сильно, как во многих других странах, а суды выносили по таким делам лишь мелкие, с учетом масштабов инцидентов, административные штрафы в размере нескольких десятков тысяч рублей – текущее законодательство не предусматривает более серьезных мер. В течение всей второй половины года юристы, правозащитники и некоторые законодатели высказывались на тему того, что наказание за допущенную утечку персональных данных необходимо ужесточать и вводить оборотные штрафы, а возможно, и уголовную ответственность. Многие же клиенты, пострадавшие от утечек, заявляли, что необходимо законодательно обязать бизнес выплачивать в таких случаях потребителям компенсации.

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Как сообщает ТАСС, Минцифры уже разрабатывает законопроект об оборотных штрафах. В свою очередь, президент страны Владимир Путин дал поручение рассмотреть данный вопрос до 1 июля текущего года. Согласно предположениям экспертов, штраф может составить до 3% от годового оборота компании, при этом предоставление компенсации пострадавшим, к сожалению, пока не предусматривается – им придется обращаться в суд в индивидуальном порядке.