И это при том, что самый доступный комплект стоил более 30 тысяч рублей

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Несмотря на санкции, российские магазины весьма оперативно начинали продажи новых процессоров, видеокарт, материнских плат и некоторых других комплектующих, за прошедшие месяцы адаптировавшись к новым условиям. Тем не менее, некоторые другие новинки добирались до отечественной розницы с большим запозданием – речь идет, например, о блоках питания стандарта ATX 3.0 и высокочастотной оперативной памяти стандарта DDR5.

Вчера в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, наконец-то появились комплекты из двух шестнадцатигигабайтных модулей G.Skill DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800. Самый бюджетный набор предлагался более, чем за 30 тысяч рублей, самый дорогой – за 41 тысячу. Тем не менее, не было никаких сомнений, что и по такой цене ОЗУ быстро будет раскуплена. Так и получилось – спустя сутки в продаже остались только наборы DDR5-7600, но и они, судя по всему, вскоре исчезнут.

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Вся представленная на рынке оперативная память DDR5-7000 и быстрее базируется на обладающих отличным разгонным потенциалом чипах Hynix A-Die, а потому востребована среди оверклокеров и обладающих серьезным бюджетом геймеров. Тема на форуме Overclockers.ru под названием «DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов». насчитывает уже более 240 страниц – и это при небольшой распространенности в России такой памяти.