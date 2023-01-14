В 2022 году в связи с известными политическими и экономическими событиями они резко снизились

реклама

Как сообщают представители крупных российских ритейлеров, таких, как «Ситилинк» или «М.Видео-Эльдорадо», спрос на игровые приставки, упавший в 2022 году почти на треть из-за проблем с поставками, с декабря начал восстанавливаться. Такая же тенденция, по мнению экспертов, продолжится и в 2023 году – магазины приспособились к изменившимся условиям и отладили цепочки параллельного импорта, постепенно адаптируются и покупатели.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

На увеличение продаж в конце года повлиял как сезонный фактор новогодних праздников, так и сопряженные с ними акции и распродажи. Большинство покупателей традиционно выбирают консоли Sony PlayStation, хотя младшая модель Xbox также пользуется достаточно высоким спросом. Растет спрос на консоли и на популярных маркетплейсах, таких, как Ozon и Wildberries, причем помимо современных решений потребители нередко выбирают и ретроприставки, такие, как Sega и Dendy, или их реплики с современными накопителями, желая «вспомнить молодость». Так, в Ozon рассказали, что в 2022 году продали почти в 2 раза больше консолей, чем в 2021. В Wildberries показатели оказались еще выше – в компании отрапортовали об увеличении продаж в 2.6 раза. Объяснить такую тенденцию несложно – в период санкций, когда крупные магазины еще не успели отработать альтернативные пути ввоза товаров, мелкие частные продавцы «подсуетились» быстрее.