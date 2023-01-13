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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Криптобиржи Crypto, Coinbase, Huobi и Genesis готовятся к новым сокращениям
Эксперты считают эту череду увольнений одним из последствий банкротства площадки FTX
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Как сообщает Reuters, за последние несколько недель криптобиржи Crypto.com, Coinbase, Huobi и Genesis сократили или объявили о грядущем сокращении 20-30% сотрудников. Одной из ключевых причин, вынудивших компании к принятию подобных мер, является банкротство криптовалютной биржи FTX, значительно подорвавшее доверие инвесторов ко всей отрасли. Усугубил течение криптозимы и крах алгоритмического стейблкоина Terra/Luna – после него подобного рода проекты, не обладающие обеспечением, в принципе не могут рассматриваться как надежные.

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По мнению большинства специалистов, как финансовых аналитиков, так и экспертов, специализирующихся конкретно на криптовалютном рынке, в ближайшие несколько месяцев ожидать значительной «оттепели», знаменующей окончание криптозимы, не приходится – как бы некоторым пользователям ни хотелось отвязать Биткоин и альткоины от мировой экономической системы, на практике это не очень-то получается, и если наступает кризис в традиционной экономике, то он сильно отражается и на криптовалютах. На экономику же, в свою очередь, сильно влияет политика, а 2022 год никак нельзя назвать временем политической стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

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El1x3r7714
16:59
Мб он парень чей-то просто?
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Георгий Лента
16:59
Ну а что тебе остаётся, несчастному? Истекать дерьмом, его-же подхватывать и, кидать в окружающих. Понимаю,это–Г. С. У. (Говномётная система Украины) Одна сложность:скоро какать будет нечем. 😏
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16:59
А ты в курсе,что у леопарда толщина борта еще меньше?🤣 Клоун,там в задней части корпуса толщина брони 30 мм,пробивается даже из КПВТ.
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А нафига ссылки? Ципсе главное - прокукарекать.
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El1x3r7714
16:58
В профильную ветку интела в конфе что ли?
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
KGBT+ v2
16:57
Может быть он каждую ночь во сне видит сотни обманутых людей, вспоминающих его, и просыпается в поту. Ты же не знаешь ? Душа существует.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
El1x3r7714
16:56
Тестом им по губам
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
El1x3r7714
16:54
Так ты падре или пидор, никак понять не могу?
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
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