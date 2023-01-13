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Как сообщает Reuters, за последние несколько недель криптобиржи Crypto.com, Coinbase, Huobi и Genesis сократили или объявили о грядущем сокращении 20-30% сотрудников. Одной из ключевых причин, вынудивших компании к принятию подобных мер, является банкротство криптовалютной биржи FTX, значительно подорвавшее доверие инвесторов ко всей отрасли. Усугубил течение криптозимы и крах алгоритмического стейблкоина Terra/Luna – после него подобного рода проекты, не обладающие обеспечением, в принципе не могут рассматриваться как надежные.
По мнению большинства специалистов, как финансовых аналитиков, так и экспертов, специализирующихся конкретно на криптовалютном рынке, в ближайшие несколько месяцев ожидать значительной «оттепели», знаменующей окончание криптозимы, не приходится – как бы некоторым пользователям ни хотелось отвязать Биткоин и альткоины от мировой экономической системы, на практике это не очень-то получается, и если наступает кризис в традиционной экономике, то он сильно отражается и на криптовалютах. На экономику же, в свою очередь, сильно влияет политика, а 2022 год никак нельзя назвать временем политической стабильности и уверенности в завтрашнем дне.