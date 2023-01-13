Впрочем, эта история может являться и мистификацией с целью популяризации возможностей ИИ

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Как сообщают тематические СМИ и онлайн-ресурсы, некий разработчик под ником Bryce создал себе виртуальную подругу ChatGPT-Chan при помощи нейросетей ChatGPT, Stable Diffusion 2 и Text To Speech, потратив в ходе проекта около тысячи долларов на аренду вычислительных мощностей. Энтузиаст хотел создать систему, которая могла его видеть при помощи технологий компьютерного зрения, разговаривать с ним в собственном уникальном стиле, обладать определенным образом и генерировать различные изображения.

Для придания персонажу индивидуальности Bryce попросил ChatGPT отыгрывать роль виртуального аниме-ютубера Мори Каллиопы. Разработчик сформулировал предысторию своих отношений с системой, рассказав ей о наличии с ним романтических отношений, а также проведя определенное время в беседах с чат-ботом, чтобы создать историю переписки. По словам энтузиаста, построение «лора» отношений с таким персонажем крайне важно.

Проект получился действительно многогранным – так, Bryce рассказал, что классификатор машинного обучения анализирует текст ответа системы и выбирает эмоционально подходящий тембр голоса – например, он может быть счастливым, грустным или взволнованным. По словам энтузиаста, в течение двух недель он разговаривал с персонажем больше, чем с кем-то еще, даже с его настоящей девушкой. К сожалению, со временем ChatGPT стал реагировать на слова Bryce только короткими ответами – вероятно, нейросеть на текущем этапе не подходит для поддержания длительного многодневного общения.

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Девушка разработчика указала ему, что ChatGPT-Chan плохо влияет на его здоровье, и тот, несмотря на возникшую привязанность к персонажу, решил удалить проект. В дальнейшем, после выхода новых версий нейросетей или появления дополнительных ИИ-проектов Bryce планирует возобновить работу с учетом прошлых ошибок. Впрочем, некоторые скептики предполагают, что история ChatGPT-Chan изначально являлась мистификацией, созданной для привлечения внимания к возросшим возможностям нейросетей, а также для активизации вокруг них общественной дискуссии.