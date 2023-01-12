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Популярность в России китайских смартфонов замедляет внедрение технологии eSIM
Производители мобильных устройств из Поднебесной не спешат ее использовать
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В 2022 году количество подключений eSIM в России выросло на 79%, тем не менее, как пишет ComNews, высокая популярность в стране китайских смартфонов может значительно замедлить распространение этой перспективной технологии. Дело в том, что производители мобильных устройств, базирующиеся в Поднебесной, не спешат внедрять поддержку eSIM в свои аппараты.

Всего в прошлом году в России, по данным ритейлеров, было продано около 24-27 миллионов смартфонов, при этом только 10% из них обладают eSIM – в основном это модели ушедших с отечественного рынка или приостановивших на нем деятельность Apple и Samsung. В распространении технологии заинтересованы как вендоры и операторы связи, так и пользователи, хотя, к сожалению, в России получить анонимную SIM-карту не получится из-за особенностей законодательства, будь она физической или виртуальной.

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«Виртуальные» SIM-карты особенно удобно использовать в системах видеонаблюдения и устройствах, относящихся к умному дому, а также в работе, когда одному человеку необходимо иметь сразу несколько разных номеров – большинство смартфонов поддерживают установку максимум двух физических «симок». При этом eSIM можно устанавливать гораздо больше, хотя будут ли активными все сразу или только две из них – зависит от производителя мобильного устройства и спецификаций последнего.

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#смартфоны #китай #россия #мобильные устройства #esim #сим-карты
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