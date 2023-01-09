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Компания MSI анонсировала обновленные графические ускорители начального игрового сегмента RTX 3050, основанные на чипах GA107 (вместо GA106). По данным IT Home, первая партия видеокарт включает в себя модификации VENTUS 2X 8G OCV1, AERO ITX 8G OCV1/V и некоторые другие. По основным спецификациям, таким, как количество CUDA-ядер, ширина шины или объем видеопамяти новые RTX не отличаются от оригинальных, но замена чипа и некоторые дополнительные оптимизации позволили снизить энергопотребление со 130 Вт до 115 Вт. Также вместо разъема питания 8 pin используется 6 pin.
Кроме уменьшения энергопотребления и тепловыделения, есть еще одно изменение, для большинства пользователей не особенно важное – речь идет о наборе разъемов. Например, у обновленной модификации VENTUS имеются по два DisplayPort и HDMI вместо конфигурации «3+1». Судя по всему, приобрести «три тысячи пятидесятые» на чипах GA107 можно будет совсем скоро – по производительности и выдаваемому в играх FPS они не должны отличаться от предшественниц. Любопытно, что будет с ценами – окажутся они на том же уровне, что у оригинальной видеокарты или будут отличаться в большую, а возможно, в меньшую сторону.