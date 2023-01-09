Как сообщает популярный ресурс GSMArena, компания Doogee анонсировала довольно производительный защищенный смартфон под названием V Max на базе SoC MediaTek Dimensity 1080. Он оснащается 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти для хранения данных.За вывод картинки отвечает 6.58-дюймовый IPS-дисплей (FullHD+. 120 Гц), также модель может похвастаться весьма приличным для своего класса набором камер – тройной основной блок включает в себя 108 Мп датчик Samsung S5KHM2SP03, дополнительный 20 Мп датчик для ночной съемки Sony IMX350 и ультраширокий 16 Мп. Имеется у устройства и 32 МП «фронталка».
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Одним из ключевых преимуществ смартфона является внушительная емкость аккумулятора, более характерная для пауэрбанков: 22 000 мА*ч. По данным производителя, Doogee V Max может работать в режиме ожидания более двух месяцев, при обычном же использовании заряд батареи будет необходимо пополнить через 5-10 дней. Из прочих особенностей девайса можно отметить поддержку NFC и 5G, боковой сканер отпечатков пальцев, а также защиту от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69. Предварительная стоимость аппарата пока не объявлена, но, поскольку релиз не за горами, скоро она станет известна.