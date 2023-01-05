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[Zero] За пост начислено вознаграждение
SSD высокой емкости подешевели в магазинах РФ
Оптимальным вариантом является приобретение накопителей на 1-2 терабайта
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Стоимость одного условного гигабайта на твердотельном накопителе продолжает снижаться – если в начале 2017 года за 12-13 тысяч рублей можно было приобрести SATA III SSD Samsung 850 Evo на 500 гигабайт, то в начале 2023 года за те же деньги можно взять терабайтный Samsung 980 Pro или двухтерабайтный ADATA XPG Gammix S11 Pro, которые, к тому же, значительно быстрее как при последовательных, так и при случайных операциях.

Важно, что какова бы ни была емкость SSD, себестоимость его производства не может быть ниже определенной планки – даже у накопителя на 120-128 ГБ есть плата, контроллер, чипы памяти, упаковка и прочее, не говоря уж об амортизации оборудования и зарплате занятых на предприятии сотрудников. Вот пример: Samsung 980 Pro на 250 гигабайт в доставляющем заказы по всей стране московском магазине «Регард» стоит на момент написания новости 5660 рублей, на 500 гигабайт – 7110 рублей, а на терабайт – 11030 рублей. Несложно подсчитать, что с точки зрения стоимости за гигабайт оптимальным выбором будет именно терабайтная модель, хотя и двухтерабайтная за 22290 тоже выглядит как привлекательный вариант для покупки.

Аналогичная ситуация – и в более низких ценовых сегментах. Так, ADATA XPG Gammix S11 Pro на 256 ГБ стоит 3070 рублей, на 512 ГБ – 4530 рублей, а на 2 терабайта – 12590 рублей. Варианта на 1 терабайт сейчас в наличии нет, но его приобретение было бы более выгодным, чем покупка двух накопителей по 512 ГБ даже без учета того факта, что количество M.2 слотов на материнской плате ограничено. Выводы очевидны: приобретать SSD малой емкости нерационально – лучше сразу нацеливаться на покупку накопителя объемом как минимум в один терабайт.

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3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
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Купить SSD в Регарде

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#ssd #твердотельные накопители #россия #регард #зероновости
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